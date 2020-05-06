Koca Bulma Sanatı filmi konusu nedir, hangi kanalda? Koca Bulma Sanatı oyuncuları kimlerdir? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Film hakkında detaylı bilgi almak isteyenler aramalarını hızlandırdı. 2018 yılında gösterime giren film bu akşam tv izleyicisi ile buluşacak. Bora Onur'un yönettiği Koca Bulma Sanatı Komedi, Romantik ve Duygusal kategoride yer alıyor. Haberimizin içerisinden film hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KOCA BULMA SANATI FİLMİ KONUSU NEDİR, HANGİ KANALDA?

Koca Bulma Sanatı filmi bu akşam 23.00'de FOX TV ekranlarında olacak.

Gizem , Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştırlar. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK’ı tatmadan, “KOCA” bulma derdine düşmüş , evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatı`nda 30’larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacağız.

KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kayakesen

Begüm Öner

Orçun Kaptan

Kimya Gökçe Aytaç

Kerem Poyraz Kayaalp

Nihan Tarhan

Fatih Serbest

Amir Garipler