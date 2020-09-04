Kırmızı Oda 1. bölüm izle! Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda dizisi Tv8 ekranlarında izleyici karşısında! 4 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi büyük bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor. İşte Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm özeti...



KIRMIZI ODA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın ilk bölümünde farklı karakterlerin yaşam hikayeleri ekrana gelecek. İntihar girişiminde bulunan Meliha’nın (Evrim Alasya) yaşadıkları, eşinden şiddet gören Nesrin’in hayatının altüst olması ve hayatının en büyük sürprizi karşısında yaşadığı şok ile Salih’in hikayesi izleyenleri derinden etkileyecek.

“Kırmızı Oda”nın ilk bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir eşlik edecek.

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.