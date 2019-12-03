Kimse Bilmez dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu projeye veda etti

Başrolünü Keremcem (Ali Hüroğlu) ile Özgü Kaya’nın (Sevda Eğilmez) paylaştığı atv’nin Pazar akşamı yayınladığı “Kimse Bilmez” dizinde başrol oyuncularından Engin Hepileri projeye veda etti. Baba Yapım imzalı dizide Hepileri, kötü adam Uygar Sarıkaya karakterine hayat veriyordu.

Baba Yapım ile 26 bölüm anlaşması olan oyuncu senaryo gereği kadrodan ayrıldı. Bu arada Hepileri “Evim” dizisinden gelen teklifi kabul etti. “Kimse Bilmez”in yeni başrol kararkterinin kim olacağı ise merak konusuydu. Dizinin Manyak lakaplı yeni oyuncusu Nedim Saymaz’ı kimin canlandıracağını tv100 açıklıyor.

“Yaprak Dökümü” dizisiyle ünlenen, “Müslüm”, “Ayla”, “Türkişi Dondurma” filmlerininin ardından son olarak “Malazgirt 1071” filminin başrol karakterleri arasında yer alan Caner Kurtaran, “Kimse Bilmez”e transfer oldu. Peş peşe 4 film çektikten sonra “Kimse Bilmez”den gelen teklifi kabul eden Caner Kurtaran, diziye 26. Bölümde dahil olacak. Dizide Nedim teşkilatta çalıştığı yıllarda Ali ile beraber hareket etmiştir. Ali'nin hayatını da kurtaran Nedim, ilerleyen yıllarda ise Efendi'nin himayesine girmiştir. Bu nedenle de acımasız cinayetler işlemektedir.

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydınıMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Caner Kurtaran, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.

Yaprak Dökümü dizisi sırasında iki kez uyuşturucu yüzünden gözaltına alındı, dizi kadrosundan çıkarıldı. Caner Kurtaran'ın dizide canlandırdığı Şevket Tekin rolü Hasan Küçükçetin'e verildi. Caner Kurtaran, AMATEM'de (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi) tedavi gördü.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Özge Özberk, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Begüm Birgören, Saygın Soysal, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer,Sermiyan Midyat başrollerde oynarken, Caner Kurtaran Öğretmen Mehmet karakterini canlandırmıştır.

2006 - 2007 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.

2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide Semih karakterini canlandırırken Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören, Emre Kızılırmak ile birlikte rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Bir Deniz Hikayesi (Semih) (TV Dizisi)

2015 - Acil Servis (doktor cenk) (TV Dizisi)

2014 - Çırağan Baskını (Ali Suavi) (TV Dizisi)

2013 - Huzur Sokağı (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 - Araf Zamanı (Barış) (TV Dizisi)

2011 - Sırat (Ahmet Sancaktar) (TV Dizisi)

2011 - Gün Akşam Oldu (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Aşk ve Ceza (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Yaprak Dökümü (Şevket Tekin) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Öğretmen Mehmet) (TV Dizisi)

2005 - Kurtlar Vadisi Irak (Sağdıç Ebu Ali ) (Sinema Filmi)

2005 - Güz Yangını (TV Dizisi)

2003 - Kasabanın İncisi (TV Dizisi)

2000 - Yılan Hikayesi (79. Bölüm) (Kapkaççı) (TV Dizisi)