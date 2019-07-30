Kimse Bilmez 8. son bölüm özeti: Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baba Yapım’ın yapımcılığını yaptığı başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya’nın yer aldığı Kimse Bilmez dizisi ile ilgili aramalar yapılıyor. Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salı akşamaları yayınlanan dizinin son bölümünde neler olduğu merak konusu oldu. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? İşte Kimse Bilmez 8. son bölüm özeti

KİMSE BİLMEZ 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar. Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ 8. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KİMSE BİLMEZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.