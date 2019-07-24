Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 7. son bölümde neler oldu?

Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisi yoğun ilgi görüyor. Başrollerini Keremcem ve Özgü Kaya’nın üstlendiği dizi yaz ayına damgasını vurdu. Yayınlandığı ilk günden beri sevilerek izlenen dizinin yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U.Hakan Eren paylaşıyor. Dizinin hayranları Kimse Bilmez 7. son bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı…

KİMSE BİLMEZ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir.

KİMSE BİLMEZ 7. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KİMSE BİLMEZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.