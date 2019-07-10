Kimse Bilmez 5. son bölüm izle! Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 5. son bölümü bugün aratılan konular arasında yerini aldı. Dizinin hayranları kaçırdığı bölümü seyretmek için aramalar yapmaya başladı. Kimse Bilmez 5. son bölümde neler oldu? Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda’nın gerçekleri Ali’ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye’yi dehşete düşürür. Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Kimse Bilmez 5. son bölüm izleme linki ve 6. yeni bölüm fragmanına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

KİMSE BİLMEZ 5. SON BÖLÜM İZLE

Sevda, babasının Ali’nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam, diğer tarafta babası vardır. Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda’nın gerçekleri Ali’ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye’yi dehşete düşürür. Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Öte yandan Duygu’ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu’ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister. Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir. Pilot’un, Duygu için yaptıkları Duygu’nun Pilot’a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar’ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali’siz yaşayamayacağını düşünen Sevda’ysa, tüm gemileri yakıp Ali’ye gerçekleri anlatmaya karar verir.

KİMSE BİLMEZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.