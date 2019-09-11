Kimse Bilmez 13. son bölümde neler oldu? Kimse Bilmez Pilot ölecek mi?
Kimse Bilmez 13. son bölümde neler oldu? Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Dizinin hayranları son bölümde neler olduğunu merak etmeye başladı. Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Haberimiz içerisinden Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz
Salı akşamlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Keremcem ve Özgü Kaya’nın paylaştığı dizi de sular durulmuyor. Ali, Sevda’ya aşkını ilan eder. Pilot'un düşmanı Mert Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi? Haberimiz içerisinden Kimse Bilmez 13. bölüm özetine ve 14. bölüm fragmanına ulaşabilrsiniz
KİMSE BİLMEZ 13. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali, Sevda’ya aşkını ilan eder!
Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi? Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?
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KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU
Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.
KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.