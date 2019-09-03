Kimse Bilmez 12. son bölüm izle! Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Reyting rekorları kıran Kimse Bilmez her bölümü ile televizyon gündeminde yer almayı başarıyor. Baba Yapım tarafından izleyiciye sunulan Kimse Bilmez yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve U.Hakan Eren oturuyor. Dizinin hayranları ‘Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. Pilot ve Ali ölecek! Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur. İşte Kimse Bilmez 12. son bölüm özeti

KİMSE BİLMEZ 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi? Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?

KİMSE BİLMEZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.