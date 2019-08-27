Kimse Bilmez 11. son bölüm izle! Kimse Bilmez 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kimse Bilmez 11. son bölümde neler oldu? Atv ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosuyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Yayınlandığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Kimse Bilmez yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve U.Hakan Eren oturuyor. ''Yanında olmaktan mutlu olduğum tek insan sensin! Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. İşte Kimse Bilmez 11. son bölüm özeti ve 13. yeni bölüm fragmanı

KİMSE BİLMEZ 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

''Yanında olmaktan mutlu olduğum tek insan sensin!''

Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı'nın peşine düşer. Takacı'nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır.

KİMSE BİLMEZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.