Kimse Bilmez 10. son bölümde neler oldu? Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez her bölümüyle izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatmayı başarıyor. Keremcem ve Özgü Kaya başrollerindeki Kimse Bilmez dizisinin yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve U.Hakan Eren oturuyor. Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Kimse Bilmez 10. son bölümü izlemek isteyenler haberimiz içerisinden izleme linkine ulaşabilirler

KİMSE BİLMEZ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

KİMSE BİLMEZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.