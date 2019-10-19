Kim Milyoner Olmak İster nasıl başvurulur? Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu haberimizde

Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu yarışmayı izleyen kişiler tarafından aratılıyor. Vatandaşlar ‘Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Atv’ ekranlarının sevilen yarışma programında sunuculuğu yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstleniyor. Özellikle Arda Ayten’in 1 milyon TL’yi kazanmasından sonra yarışmaya olan katılım da bir hayli yükseldi. Haberimiz içerisinden Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve nasıl yapılacağına ulaşabilirsiniz

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı başvurusu; ‘atv.com.tr’ adresi üzerinde kolayca yapılabiliyor. Aşağıda verilen linkteki formda istenilen bilgileri doldurduktan sonra kabul edildiğiniz taktirde ön mülakat için çağırılıyorsunuz. İlk mülakatı geçerseniz bir süre sonra ikinci mülakata alınıyorsunuz. Eğer bunu da geçerseniz yarışma için sıraya konuluyor ve sonrasında ise yarışmaya çıkıyorsunuz.

Başvuruda istenen hususlar; Boyutu en fazla 2 Mb olan yeni çekilmiş bir adet fotoğraf, TC Kimlik No, Ad-Soyad, Doğum yılı, Cinsiyet, Doğduğunuz şehir, Yaşadığınız şehir, Ailenizin yaşadığı şehir, Aslen nerelisiniz, Ev, İş ve Cep telefonunu, En son mezun olunan okul ve bölüm, şu an okuduğunuz okul, e-posta adresiniz, mesleğiniz, annenizin mesleği, babanızın mesleği, yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?, konuştuğunuz diller, medeni durumunuz nedir, çocuğunuz var mı, hobileriniz, en beğendiğiniz üç kitap, en beğendiğiniz üç film, okuduğunuz dergi ve gazeteler, dinlediğiniz müzik türü nedir?, özel bir yeteneğiniz var mı?, yurtdışında nereleri gördünüz?, daha önce ‘Kim Milyoner Olmak İster’de mülakat görüşmesine katıldınız mı?, daha önce bir yarışma programına katıldınız mı?, programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar?, hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?, kendinizi nasıl tanımlarsınız, 1 milyon TL değerindeki soruyu siz soracak olsanız ne sorardınız?, sormuş olduğunuz 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı