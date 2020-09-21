  • $7,6341
  • 8,9649
  • 465.515
  • 1087.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
21 Eylül 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:

Kestaneli pasta diye "kuru fasülye" yedirdiler

Kestaneli pasta diye "kuru fasülye" yedirdiler

Ünlü şef Ayvaz Akbacak, merdiven altı birçok pastanenin yıllarca ucuza mal etmek için kestaneli pasta diye kuru fasulyeli pasta sattıklarını belirtti.

360 ekranlarında yayınlanan Esra Harmanda’nın sunduğu “Sizin İçin Yemek Atölyesi” programının ilk konuğu Eğitmen Şef Ayvaz Akbacak oldu.

Ayvaz Akbacak, kuru fasulye tatlısı yaparken çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ünlü Şef, yıllar boyu bazı merdiven altı işletmelerin kestaneli pasta yapımında kuru fasulye kullandıklarını açıkladı. Kuru fasulyenin kestaneye göre daha ucuz olduğunu belirten Akbacak, “Eğer kuru fasulyeyi haşlayıp ezer, tatlandırırsanız kestaneden farkı kalmaz. O pastayı yerseniz karnınız ağrır. Maalesef yıllarca bizi kandırdılar.” dedi.

Bir hafta boyunca program konuğu olacak Ayvaz Şef, birbirinden lezzetli tariflerle ve Esra Harmanda’nın sunumuyla, her gün saat 11.00’de 360 ekranlarında Sizin İçin Yemek Atölyesi’nde olacak. 

<p>Editör: Eda Cabul</p>

Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

21 Eylül Pazartesi çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

İnsanlık ölmemiş dedirten olaylar ve insanlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.