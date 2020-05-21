Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir? Kesişen Dünyalar (Attraction) filmi oyuncuları kimler?

Başrollerini Irina Starshenbaum, Alexander Petrov ve Rinal Mukhametov’un paylaştığı Kesişen Dünyalar filmi 21 Mayıs Perşembe günü Atv’de izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Fedor Bondarchuk’un oturduğu filmde dünyaya gelen uzaylılar ile kendilerini güvende hissetmeyen insanlar arasında yaşanan mücadele anlatılıyor. Bilim kurgu sevenlerin heyecanla takip ettiği yapım 2017 yılında vizyona girdi. İşte Kesişen Dünyalar filmi konusu ve oyuncuları...



KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİ KONUSU

Filmde insan formlarına benzeyen ve gemileri Rusya'ya düşen uzaylılar bir anda dünya gündemine düşeceklerdir. Diğer insanlara göre çok fazla yetenekleri olan uzaylılar diğer insanların kendilerini küçük görmeye başlamasına neden olacaklardır. Görünüşte insan gibilerdir fakat doğa üstü yetenekleri vardır. Kendilerini güvende görmeyen insanlar uzaylıların dünyayı terk etmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklardır.

KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİ OYUNCULARI

Oleg Menshikov

Alexander Petrov

Rinal Mukhametov

Irina Starshenbaum