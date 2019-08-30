Keşif filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Keşif nerede çekildi?

30 Ağustos Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Keşif filmi yoğun ilgi görüyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Volkan Kocatürk oturuyor. Aslında birbirinden son derece farklı hayatlar süren bu 3 genç, mistik bir şekilde oyunun içine çekilerek bir araya getirilir. 100 yıldan daha uzun zaman geriye, Çanakkale Savaşı yıllarında Çanakkale'ye düşen gençler, son derece gerçekçi gözüken bu dünyadan çıkabilmek için çıkışı ararlarken, savaşın ortasında kalacak, savaşta yaşananlara bizzat tanık olacaklardır. İşte Keşif filmi konusu ve oyuncuları

KEŞİF FİLMİ KONUSU

Farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk (Burak Can), Esma (Sude Zulal Güler) ve Hasan’ın (İbrahim Yıldız) ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır. Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018’e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.

KEŞİF NEREDE ÇEKİLDİ?

Keşif film çekimleri Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirildi.

KEŞİF OYUNCULARI

Burak Can Sude Zülal Güler

İbrahim Yıldız

Yurdaer Okur

Pelin Akil

Rüzgar Aksoy

Volkan Ünal

Ali Fuat Onan