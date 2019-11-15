Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kelebekler filmi 15 Kasım Cuma günü Tv’de ilk kez Show Tv’de yayınlanıyor. Kelebekler filmi oyuncu kadrosunda Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor. 2018 yılında vizyona giren film üç kardeşin yıllar sonra babalarının vesilesiyle bir araya gelmesini ve birbirlerini tanımasını eğlenceli bir dille anlatıyor. İşte Kelebekler filmi konusu ve oyuncuları

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU NE?

Birbirlerinden uzakta yaşayan ve birbirlerini pek tanımayan üç kardeş, astronot Cemal (Tolga Tekin), aktör Kenan (Bartu Küçükçağlayan) ve öğretmen Suzan (Tuğçe Altuğ), 30 yıldır görüşmedikleri babalarından gelen telefonun ardından köylerinde yeniden bir araya gelirler. Geldiklerinde babalarının öldüğünü ve köye kelebeklerin geldiği dönemde gömülmek istediğini vasiyet etmiştir. Bir süre daha köyde durmak zorunda kalan kardeşler, bu sürede hem birbirlerini hem de babalarını daha iyi tanımaya çalışacaklardır.

Kelebekler filmi, 2018 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması kategorisinde Büyük Jüri Ödülü'nü kazandı.

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kelebekler filmini izleyenler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Kelebekler filmi Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nde çekilmiştir.

KELEBEKLER OYUNCULARI

Kelebekler filmi oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal ve Bedir Bedir gibi isimler yer alıyor.