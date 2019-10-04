Kayhan filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kayhan Tv'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor!

Kayhan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 4 Ekim Cuma günü televizyonda ilk kez yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde Kayhan, eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini ve intikam alma çabasını anlatıyor. İşte Kayhan filmi konusu ve oyuncu kadrosu

KAYHAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir. Filmin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.