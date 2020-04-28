Kastamonu pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fıstıklı tavuk tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kastamonu pilavı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Kastamonu pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

KASTAMONU PİLAVI MALZEMELERİ NELERDİR?

Yarım çay bardağı kabuksuz badem

1 çay bardağı kuru sultani üzüm

3 soğan

5 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı Siyez bulguru

200 g haşlanmış nohut

400 g haşlanmış kuru fasulye

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Zerdeçal

Yarım demet maydanoz

Lahana turşusu

Kornişon turşu

KASTAMONU PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kabuksuz badem ve kuru üzümü geniş bir kaseye alın. Üzerine su ilave edip 40 dakika kadar bekletin. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Siyez bulguru, haşlanmış nohut, haşlanmış kuru fasulye, ceviz içi, yumuşayan badem ve üzümleri ilave edip 3-4 dakika kavurun.

Pilavın üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Kısık ateşte bulgur suyunu çekinceye kadar pişirip ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 15 dakika dinlendirin. Küp doğradığınız turşular ve ince kıydığınız maydanozu dinlenen pilava ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.