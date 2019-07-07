Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 konusu ve oyuncuları

Romatik komedi türünde yer alan Kardeşim Benim 2 filmi bu akşam saat 20:00’da Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sevilen oyuncu Burak Özçivit ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz’un başrollerini paylaştığı Kardeşim Benim 2 filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacağa benziyor. Filmi izleyen bireyler ‘Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildi?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Kardeşim Benim 2 filmi konusu ve oyuncuları da aratılan konular arasında yer alıyor.

KARDEŞİM BENİM 2 KONUSU

Burak Özçivit ve Murat Boz’un başrol olarak yer aldığı Kardeşim Benim 2 filmi konusu iki ünlü kardeşin yaşadığı olayları anlatıyor.

Hakan ve Ozan'ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Kardeşim Benim 2 filminin bazı bölümleri Rize ilimizde, diğer sahneleri de Kapadokya’da çekilmiştir.

KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI

Kardeşim Benim 2 filmi oyuncu kadrosunda Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş Ozan Çelik gibi isimler yer alıyor.