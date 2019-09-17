Kardeş Çocukları yeni sezon 18. bölüm izle! Kardeş Çocukları 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeş Çocukları 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star Tv’nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni sezona kaldığı yerden devam ediyor. 17 Eylül Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle sevenlerine kavuşan dizi yine izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosuna Cem Davran da katıldı. Davran, Adnan Harmancı karakterine hayat veriyor. Umay’ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran’ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran’ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat’la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran’a hiç beklemediği bir el uzatır. İşte Kardeş Çocukları 18. son bölümünde yaşananlar

KARDEŞ ÇOCUKLARI 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım’a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar’daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat’a kızım deyip Yıldırım’ı kazanacağı güne yürümektedir. Umay’ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran’ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran’ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat’la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran’a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan’ın da Ümran’dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır. Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil’in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım’ın ve Yıldırım’ın değdiği herkesin hayatına girer. Diğer yanda Hayat, Savaş’ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat’ı Umay’a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul’a geri dönmesini isteyen Hayat’ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran’ın Rezzan’ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran’ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CEM DAVRAN EKRANLARA KARDEŞ ÇOCUKLARI İLE DÖNÜYOR

17 Eylül Salı günü ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen“Kardeş Çocukları’nda Cem Davran, Adnan Harmancı karakterine hayat verecek. Sezon final bölümünde Yıldırım Saner (Mehmet Aslantuğ) ve yeğeni İdil’in kurşun yağmuruna tutulmasının ardından İdil’in intikamını almak isteyen, öfkeli babası Adnan Harmancı’nın gelişi, Saner ailesinin etrafında kara bulutlar toplanmasına neden olacak. Varlıklı, güçlü bir iş adamı olan Harmancı’nın merak uyandıran hikayesi ve Yıldırım Saner’le olan gizemli geçmişi dizide çok konuşulacak.