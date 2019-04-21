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  3. Kardeş Çocukları'nda Umay Karan efsanesi son buldu mu?

Kardeş Çocukları'nda Umay Karan efsanesi son buldu mu?

Kardeş Çocukları'nda Umay Karan efsanesi son buldu mu"

Kardeş Çocukları 11. bölümde, Hayat’ın, Cemal’i görmesiyle birlikte kâbusa dönen lansman gecesi, Hayat’ın kanında uyuşturucu bulunmasıyla Ümran ve Umay için bambaşka bir sınava dönüşür.

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Kardeş Çocukları 11. bölümde, Hayat’ın, Cemal’i görmesiyle birlikte kâbusa dönen lansman gecesi, Hayat’ın kanında uyuşturucu bulunmasıyla Ümran ve Umay için bambaşka bir sınava dönüşür. Ümran, Cemal’in gölgesi altında, Hayat’ın madde kullanmadığını ispatlamak için çırpınırken, Umay ve Hayat ilk kez karşı karşıya gelir. Teyzesiyle ilgili ilk hayal kırıklığını yaşayan Hayat, annesine sığınırken, İdil’in oyununun ortaya çıkması Yıldırım için yıkıcı olur. Bir zaaf anında, Cansel’in ağına düşen Reşat ise Umay’ı cezalandırmak için riskli kararlar almaya devam eder.

Reşat ve Umay arasında soğuk savaş başlarken, Umay ve Ümran arasındaki savaş ise alev alır. Umay, Hayat’ın kendisine tavır alıp annesine sarılmasını kıskanmaya başlar. Diğer yanda İdil, Volkan ve Hayat arasında yaşananları Hayal’in gözüne sokarken, Yıldırım’ın Ümran’a olan ilgisinden rahatsız olan Rezzan kendini bir anda geçmişten gelen büyük sırla yüz yüze bulur. Ümran ve Umay arasında kıran kırana annelik savaşı başlarken, Yıldırım’ın attığı beklenmedik adımla, Hayat’ın kalbindeki ‘’Umay Karay efsanesinin’’ sonu gelir.

 

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