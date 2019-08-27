Kardeş Çocukları dizisi konusu nedir?

Kardeş Çocukları dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kardeş Çocukları, geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başladı. Büyük ses getiren dizi, takdir topladı. İzleyicilerden olumlu puanlar alan dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Ümran ve Umay’ın Hayatlarının Sınavı...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kardeş Çocukları’nın oyuncu kadrosunda; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban yer alıyor.

Gold Film’in yapımcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaristliğini ise Sırma Yanık üstleniyor.