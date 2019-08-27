Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor? Kardeş Çocukları konusu ne, oyuncuları kimler?

Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafındna merak ediliyor. Star TV’de ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi, hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çekmişti. Mehmet Aslantuğ, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu ve Ayça Bingöl’ün başrolünde oynadığı Kardeş Çocukları dizisi Mayıs ayında 17. bölümüyle yaz tatiline girmişti. Dizinin sevenleri Eylül ayının yaklaşması ile Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor..

KARDEŞ ÇOCUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kardeş Çocukları dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin yeni sezonunun Eylül ayında ekranlarda olacağını duyurdu. Ancak hangi gün yayınlanacağı kesinleşmedi. Dizinin yeni sezonundan fragman ise henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOZUKLARI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kardeş Çocukları sezon finali özet Umay ve Ümran arasında çekişmeler yeni bir boyut almaya devam ediyor. Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın tuzağına düştüğünü farkeden Ümran adeta sinir küpüne döner. Yıldırım yapılan oyunlara uyanması için çabalar ama hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Hayat'ın ortaya çıkması ile Umay'ın tüm planları sekteye uğrar. Savaş'ın Umay'ın tüm uyarılarına rağmen Hayat ile tanışması Umay için belirsiz bir dönemin başlangıcı olur. Planladığı oyuna erken fire veren Umay, Ümranı kontrol altında almak için yeni hamleler düşünürken Ümran'ın il defa Umay'ın bile tahmin edemediği planları vardır. Umay ve Ümran arasında soğuk yeller eserken üst üste aldığı yenilgiler ile yorulmuş Reşat ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamaya razdır. Başında nasıl bir bela olduğundan habersiz olan Umay, söylediği yalanları açığa çıkmasın diye daha önce ileriye gitmediği kadar ileriye gidip Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeyi planlamaktadır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Ümran ve Umay’ın Hayatlarının Sınavı...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Mehmet Aslantuğ: Yıldırım Saner

Ayça Bingöl: Ümran Çetin

Nur Fettahoğlu: Umay Karay

Afra Saraçoğlu: Hayat Çetin

Berkay Hardal: Savaş Ekim

Murat Daltaban: Cemal Çetin

Alara Turan: Hayal Karay

Nilay Erdönmez: Cansel Turna

Selışık Onat: Rezzan Çiğdem

Melis Hacic: İdil