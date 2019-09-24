Kardeş Çocukları 19. bölüm izle! Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeş Çocukları 19. son bölümde neler yaşandığı dizinin hayranları tarafından aratılıyor. Star Tv ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Kardeş Çocukları yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşattı. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan’ı Yıldırım’ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar. Annesinin Yıldırım’ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran’la köprüleri tamamen yıkar. Haberimiz içerisinden Kardeş Çocukları 19. son bölüm özeti ve 20. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayat, annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır.

Annesini, Saner Yalı’sında bulmasıyla yıkılan Hayat’ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran’ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım’ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay’ın hem de Lebriz’in hedefindedir. Umay ise Adnan’ın yakın markajındadır ve Yıldırım’ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan’ı Yıldırım’ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar. Annesinin Yıldırım’ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran’la köprüleri tamamen yıkar. Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümektedir. Savaş, Hayat’a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat, ise Savaş’ın tepkisine rağmen Mert’in gizli gündemlerinin peşine düşer. Ümran’ın, Adnan’ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş’ın sürpriz iş birliği hem Umay’ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst edecek bir hal alır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU

Ümran ve biricik kızı Hayat, adını kömür karasından alan Karalılar köyünde yaşayan sıradan bir anne kızdır. Derme çatma yuvalarına sığdırdıkları küçük mutlulukları, ailenin hastalıklı bir ruha sahip reisi Cemal’in gölgesindedir. Ümran, kızını kocasının eziyetlerinden korumak için kanatlarının arasından ayırmaz ama kolu kanadı geçmişten gelen ölümsüz bir sırla kırıktır. Hiçbir sır tek kişilik değildir. Ümran’ın hayatına damga vuran sırrın bir ucu, sıra dışı kimliğiyle adını dünyaya duyurmuş başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner’e, diğer ucu ise İstanbul cemiyetinin iddialı ‘’sosyetik güzeli’’ Umay Karay’a çıkar. Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal’le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve