Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları 3 hangi kanalda?

Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fantastik ve macera türündeki filmin başrolünde Johnny Depp, Orlando Bloom gibi ünlü isimler yer alırken filmin çekildiği yerler büyük hayranlık uyandırıyor. Film bu akşam saat 21.50’de ATV ekranlarından seyirci ile buluşacak. Karayip Korsanları 3 filminin detayları haberimizde…

KARAYİP KORSANLARI 3: DÜNYANIN SONU KONUSU

Serinin bu üçüncü devam filminde Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa'nın, ölüm mekanından Jack Sparrow'u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones'un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanları'ndan tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

KARAYİP KORSANLARI 3 OYUNCULARI

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

Geoffrey Rush

Bill Nighy

Naomie Harris