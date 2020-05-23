'Karantinada İstanbul' Ramazan Bayramı boyunca 360'ta

Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel kadim şehir İstanbul… Her tarafı tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle süslü… Birçoklarına göre Dünya’nın başkenti. 360; yaşanan karantina günlerinde İstanbul’u drone kameralarla gökyüzünden dolaşıp ekrana taşıyor.

İstanbul’un camileri, köprüleri, tarihe mal olmuş eserleri, meydanları, cadde ve sokakları, hayranlık uyandıran noktaları kuşbakışı izlenirken bu eserlerin tarihi süreçleri, zaman içindeki önemleri ve yaşanmış öyküleri de anlatılıyor.

Bir demir kuşun kanatlarında İstanbul’a gökyüzünden bakan “Karantinada İstanbul” özel belgeselinde bayram boyunca göreceğiniz yerler ise şöyle;

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (24 MAYIS 2020 PAZAR – 16:00)



Sultanahmet Meydanı - Sultanahmet Camii – Ayasofya Müzesi – Topkapı Sarayı – Surlar – Rumeli Hisarı – Sirkeci Garı

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (25 MAYIS 2020 PAZARTESİ – 16:00)



Haydarpaşa Garı – Eminönü Meydanı – Yeni Camii – Kapalı Çarşı – Süleymaniye Camii – Galata Köprüsü – Kız Kulesi – Üsküdar Mihrimah Sultan Camii – Beşiktaş –Ortaköy – Taksim – İstiklal Caddesi

BAYRAMIN 3. GÜNÜ (26 MAYIS 2020 SALI – 16:00)



Haliç’teki Köprüler ve Surlar – Bulgar Kilisesi – Fener Rum Patrikhanesi – Fener Rum Lisesi – Eyüp Sultan Camii – Pierre Loti Tepesi – Fatih Camii – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü – Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Görsel seyir zevki ve dopdolu içeriğe sahip “Karantinada İstanbul”; Ramazan Bayramı boyunca her gün 16:00’da 360’ta…