Karanlık Sular filmi konusu ne? Karanlık Sular oyuncuları ve kadrosu nedir?
Karanlık Sular yabancı sinema filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Blake Lively'in başrolünde oynadığı film konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gözlerden uzak bir bölgede sörf yapan Nancy (Blake Lively) köpekbalığı saldırısına uğrar ve olaylar gelişir. Karanlık Sular filmi hakkında detaylı bilgi haberimizde.
Karanlık Sular, gişede sinemaseverlerin büyük ilgisini toplamıştı. Televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşacak olan Karanlık Sular filminin konusu ve nerede çekildiği araştırılıyor. İşte bu akşam ekrana gelecek olan filmin detayları…
KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU
Sıkı bir gerilim filmi olan Karanlık Sular'da (The Shallows), Nancy Adams (Blake Lively) gözlerden uzak bir kıyıda sörf yaparken kendisini bir büyük beyaz köpekbalığının avlanma sahasında bulur. Kıyıdan sadece 180 metre açıkta olmasına karşın, hayatta kalmanın Nancy Adams'ın yaratıcılığını, pratik zekâsını ve dayanıklılığını oldukça becerikli kullanmasını gerektiren tam bir irade sınavı olduğu anlaşılacaktır.
KARANLIK SULAR OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Jaume Collet-Serra
Oyuncular: Blake Lively, Óscar Jaenada, Sedona Legge
Tür: Drama, Gerilim
Yapım Yılı: 2016 (86 dk)
Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2016 Cuma
Senaryo: Anthony Jaswinski
Yapımcı Firma: Columbia Pictures
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: The Shallows