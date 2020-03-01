Karanlık Sular filmi konusu ne? Karanlık Sular oyuncuları ve kadrosu nedir?

Karanlık Sular, gişede sinemaseverlerin büyük ilgisini toplamıştı. Televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşacak olan Karanlık Sular filminin konusu ve nerede çekildiği araştırılıyor. İşte bu akşam ekrana gelecek olan filmin detayları…

KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU

Sıkı bir gerilim filmi olan Karanlık Sular'da (The Shallows), Nancy Adams (Blake Lively) gözlerden uzak bir kıyıda sörf yaparken kendisini bir büyük beyaz köpekbalığının avlanma sahasında bulur. Kıyıdan sadece 180 metre açıkta olmasına karşın, hayatta kalmanın Nancy Adams'ın yaratıcılığını, pratik zekâsını ve dayanıklılığını oldukça becerikli kullanmasını gerektiren tam bir irade sınavı olduğu anlaşılacaktır.

KARANLIK SULAR OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Blake Lively, Óscar Jaenada, Sedona Legge

Tür: Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2016 (86 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2016 Cuma

Senaryo: Anthony Jaswinski

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Shallows