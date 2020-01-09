Kara Kule filmi oyuncuları kimler? Kara Kule konusu ne?

Kara Kule (The Dark Tower) filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. 9 Ocak Perşembe akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kara Kule filmi yönetmen koltuğunda Nikolaj Arcel otururken oyuncu kadrosunda İdris Elba, Matthew, Tom Taylor, Claudia Kim gibi isimler yer alıyor. Stephan King’in ‘The Dark Tower’ isimli kitabının sinemaya uyarlandığı filmde evreni bir arada tutan Kara Kule’nin yok olmaması için verilen mücadele anlatılıyor. İşte Kara Kule filmi konusu ve oyuncuları

KARA KULE FİLMİ KONUSU NE?

11 yaşındaki Jake Chambers (Tom Taylor), rüyalarında gördüğü, ancak kimsenin varolduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü Silahşör Roland Deschain (Idris Elba) ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur, ancak Siyahlı Adam (Matthew McConaughey) oraya ulaştığında hem Orta Dünya, hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek silahşör, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

Stephen King’in “The Dark Tower” isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.

KARA KULE FİLMİ OYUNCULARI

Kara Kule filmi oyuncu kadrosunda Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee, Katheryn Winnick ve Dennis Haysbert gibi isimler yer alıyor.