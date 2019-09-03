Kaptan Amerika Kış Askeri filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aksiyon filmi sevenler hazır olun!
Kaptan Amerika Kış Askeri filmi 3 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde yakışıklı oyuncu Steve Rogers, güzel oyuncu Scarlett Johansson ve Anthony Mackie yer alıyor. Marvel sinematik dünyasında önemli bir rol oynayan Kaptan Amerika çizgi roman sevenler tarafından beğeniliyor. Peki, Kaptan Amerika Kış Askeri filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği Kaptan Amerika Kış Askeri filmi 3 Eylül Salı akşamı televizyonda yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell ve Sebastian Stan gibi oyuncular yer alıyor. Kaptan Amerika Washington D.C günümüz şartlarına alışmaya çalışmaktadır. Normal bir hayat sürmeye çalışan Kaptan Amerika'nın sessiz günleri geride kalmak üzeredir S.H.I.E.L.D. ajanı Nick Fury saldırıya uğrar ve dünya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte Kaptan Amerika Kış Askeri filmi konusu ve oyuncuları
KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU
"Kaptan Amerika: İlk Yenilmez" seyircileri Marvel çizgi evrenin ilk yıllarına götürmüştü. Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.
Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.
Kaptan Amerika'nın devam filminde başrol Chris Evans'ın yanı sıra kadroda Neal McDonough, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Frank Grillo, Samuel L. Jackson ve Scarlett Johansson gibi yine renkli isimler kaşımıza çıkacak.
KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ OYUNCULARI
Chris Evans Rolü : Steve Rogers / Kaptan Amerika
Sebastian Stan Rolü: Bucky Barnes / Kış Askeri
Scarlett Johansson Rolü : Natasha Romanoff / Black Widow
Anthony Mackie Rolü : Sam Wilson / Falcon
Samuel L. Jackson Rolü : Nick Fury
Cobie Smulders Rolü : Maria Hill
Frank Grillo Rolü : Brock Rumlow
Emily VanCamp Rolü : Sharon Carter / Ajan 13
Hayley Atwell Rolü : Peggy Carter
ZolaToby Jones Rolü : Dr Arnim
PierceRobert Redford Rolü : Ajan Alexander
Maximiliano Hernandez Rolü : Ajan Jasper Sitwell