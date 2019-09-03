Kaptan Amerika Kış Askeri filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aksiyon filmi sevenler hazır olun!

Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği Kaptan Amerika Kış Askeri filmi 3 Eylül Salı akşamı televizyonda yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell ve Sebastian Stan gibi oyuncular yer alıyor. Kaptan Amerika Washington D.C günümüz şartlarına alışmaya çalışmaktadır. Normal bir hayat sürmeye çalışan Kaptan Amerika'nın sessiz günleri geride kalmak üzeredir S.H.I.E.L.D. ajanı Nick Fury saldırıya uğrar ve dünya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte Kaptan Amerika Kış Askeri filmi konusu ve oyuncuları

KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU

"Kaptan Amerika: İlk Yenilmez" seyircileri Marvel çizgi evrenin ilk yıllarına götürmüştü. Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.

Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

Kaptan Amerika'nın devam filminde başrol Chris Evans'ın yanı sıra kadroda Neal McDonough, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Frank Grillo, Samuel L. Jackson ve Scarlett Johansson gibi yine renkli isimler kaşımıza çıkacak.

KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ OYUNCULARI

Chris Evans Rolü : Steve Rogers / Kaptan Amerika

Sebastian Stan Rolü: Bucky Barnes / Kış Askeri

Scarlett Johansson Rolü : Natasha Romanoff / Black Widow

Anthony Mackie Rolü : Sam Wilson / Falcon

Samuel L. Jackson Rolü : Nick Fury

Cobie Smulders Rolü : Maria Hill

Frank Grillo Rolü : Brock Rumlow

Emily VanCamp Rolü : Sharon Carter / Ajan 13

Hayley Atwell Rolü : Peggy Carter

ZolaToby Jones Rolü : Dr Arnim

PierceRobert Redford Rolü : Ajan Alexander

Maximiliano Hernandez Rolü : Ajan Jasper Sitwell