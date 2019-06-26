Kanunsuzlar filmi konusu ne? Kanunsuzlar konusu ve oyuncuları

Kanunsuzlar filmi konusu ne? Kaçakçılıkla nam salmış Bondurant kardeşlerin gerçek hikayesinin anlatıldığı film, Büyük Depresyon döneminde Virginia eyaletinde yasa dışı yollarla zengin olan alkol üreticilerini ve kaçakçılarını odağına alıyor. Başrollerinde sevilen oyuncu Tom Hardy ve Shia LaBeouf’un yer aldığı film aksiyon ve dram içeriyor. İşte Kanunsuzlar konusu ve oyuncuları

KANUNSUZLAR FİLMİ KONUSU

Kaçakçılıkla nam salmış Bondurant kardeşlerin gerçek hikayesinin anlatıldığı film, Büyük Depresyon döneminde Virginia eyaletinde yasa dışı yollarla zengin olan alkol üreticilerini ve kaçakçılarını odağına alıyor. Bondurant ailesine mensup 3 kardeşin birbirine olan sadakati, kaçakçılıkla kazandıkları iyi paradan kendilerine pay isteyen devlet görevlileri karşısında da sınanıyor.

Yönetmenliğini en son The Road filmine imza atan John Hillcoat'un üstlendiği film Tom Hardy, Guy Pearce, Gary Oldman, Shia LaBeouf, Jessica Chastain ve Mia Wasikowska gibi yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip. Yapım 2012 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmıştı. Avrupa'nın çeşitli festivallerini gezen filmin yurtdışı eleştirmen notu da bir hayli yüksek.

KANUNSUZLAR FİLMİ OYUNCULARI

Shia LaBeouf Rolü : Jack Bondurant

Tom Hardy Rolü : Forrest Bondurant

Jason Clarke Rolü : Howard Bondurant

Guy Pearce Rolü : Charlie Rakes

Jessica Chastain Rolü : Maggie

Mia Wasikowska Rolü : Bertha Minnix

Dane DeHaan Rolü : Cricket Pate

Chris McGarry Rolü : Danny