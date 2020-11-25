  • $7,9491
  • 9,4735
  • 462.595
  • 1325.47
  • Haberler
  • Televizyon
  • Kalk Gidelim'in yeni bölümünde Dudu ile Şakir'in bebeği geliyor
25 Kasım 2020 Çarşamba 19:49 | Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in yeni bölümünde Dudu ile Şakir'in bebeği geliyor

Kalk Gidelim'in yeni bölümünde Dudu ile Şakir'in bebeği geliyor

Kalk Gidelim'in bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Oradan oraya koşturup yorulan Dudu'nun sancıları iyice artmıştır. Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu'nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.

Seyfettin’in fendi İsmail’i yenmiştir ama İsmail inadından vazgeçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin’in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail’i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin’i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin’in Samim’e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin’e ev hapsi verir. Sevda’nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır. Duru’nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Issız bir arazide bulunan metal monolitin sırrı ne?

Ülkelerin şaşırtıcı sınırları! İlk kez göreceksiniz

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.