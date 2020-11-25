Kalk Gidelim'in yeni bölümünde Dudu ile Şakir'in bebeği geliyor

Seyfettin’in fendi İsmail’i yenmiştir ama İsmail inadından vazgeçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin’in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail’i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin’i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin’in Samim’e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin’e ev hapsi verir. Sevda’nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır. Duru’nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar.