Kalk Gidelim'de sular durulmuyor

TRT 1 ekranlarının sevilen, usta oyuncu kadrosu ve güçlü aile hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan aile komedi dizisi Kalk Gidelim'de bu hafta Nurcan, Meryem’den Mustafa Ali’nin yeniden fabrika sahibi olduğunu öğrenmenin şokunu atlatamamıştır. Fabrikaya dair bir şok edici bilgi de Duru’dan alır ve Mustafa Ali’ye çok kızar. Mustafa Ali’nin bu durumdan dolayı başı derde girecektir, hem de dönüşü zor olan bir yolda… Bir yandan Nurcan, bir yandan ortağı Affan ikisiyle de sorunlar yaşayacaktır. Bu arada Seyfettin’den destek alacaktır. Ancak bu sefer ilginç bir şekilde İnsaf’ın yardımına da ihtiyaç duyacaktır. Hal böyle olunca içinde bulundukları durum gittikçe komik olmaya başlayacaktır. Şerif ve Behice, Nurhatçe’yi de alıp başka bir şehre taşınmak istemektedirler. Bu fikri destekleyen tek kişi Ercan olur. Ercan’ın ise Suzan’la başı derttedir. Suzan, Ercan’ın kim olduğunu hatırlamaya çalışacaktır. Ercan’ın Suzan’dan kaçışı yoktur.