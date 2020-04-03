Kalk Gidelim'de bu hafta Seyfettin'in başı belada

Dal ailesini ilgilendiren asıl konu ise Seyfettin’in tüm ailesinden gizli bir durumu olduğunu öne süren bir kadın çıkagelmiştir. Seyfettin, tanımadığını söylese de tüm aileyi inandırmak zor olacaktır. Sümbül’ün elinde gençlik yıllarına ait bir fotoğraf vardır. Sevda haliyle Sümbül’ün ısrarından dolayı işkillenmeye, kıskanmaya ve Seyfettin’le çatışmaya başlar. Meryem ise Ercan’a baba olacağını söyler. Artık Ercan’ın Şakir’le ortak bir derdi vardır.