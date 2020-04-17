Kalk Gidelim'de bu hafta köyde salgın alarmı

Nurcan’ın Mustafa Ali’yi odasından uzaklaştırmak için harika bir planı vardır. Seyfettin Sevda’yla, Mustafa Ali Nurcan’la yataklarını ayırır. Bu durum kardeşlik bağlarını iyice sıkılaştırırken, iki kardeş bu süreci birlikte nasıl atlatacaklardır? Meryem’in Dallar’a karşı yıllardır süren kızgınlığı Halim ve Badegül’ü de etkileyecektir. Dudu, sabah şiddetli bir sancı ile uyanınca Şakir’le yine doktor yollarına düşer. Aksi gibi Sevda da evde sancılanınca Hatice, Sevda’nın da yine hamile olduğunu düşünür. Duru’nun güzel bir projesi vardır. Köyde yaşadığı günleri herkese gösterebileceğini ve örnek olabileceğini düşünür. Bütün aileyle bunu paylaşmaya karar verir. Tüm aileyi bir araya toplayacaktır ki onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Nurcan, kendini iyi hissetmez. Yemeğin sonuna doğru iyice rahatsızlandığı anda, köyde Ercan’ın korsan anonsu duyulur. Ercan haylazı, “Köye virüs geldi, köy karantinaya alınıyor” deyince Sefer hemen muhtarlığa koştururken, masadakiler bir anda Nurcan’a bakarlar.