Kalk Gidelim yeni 69. bölüm fragmanı 68. son bölüm TRT 1'de

Kalk Gidelim’in 69. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kalk Gidelim’in yeni bölümünde de olayların sonu gelmiyor. Kalk Gidelim’in son bölümünde Seyfettin ve Mustafa’nın yanına gider. Büyük bir şaşkınlıkla “Meryem üvey çocuk muymuş?” diyerek şaşkınlığını gösterir. Şakir’in evine ihtar kağıdı gelir. Futbol takımı büyük borçta olan Şakir, tüm evi talan ederek ihtar kağıdını arar. Dudu ise Şakir’e “Olur da eve ihtar gelirse o saçlarını çintik çintik yolarım senin haberin olsun.” diyerek göz dağı verir. Ercan’ın Meryem’in üvey olduğunu duyup duymadığı ise merak edilmektedir.

KALK GİDELİM 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1’in sevilen dizisi Kalk Gidelim’in 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 68. BÖLÜM ÖZETİ

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğunu öğrenirler ve bu sırrı saklamaları gerekir. Bu bilginin şokunu hazmetmeye çalışırlarken İnsaf, köyde yanlış ilaçlama yapar ve bazı sokaklardaki evler mecburen boşaltılmak zorunda kalır. Köyün bir kısmı mecburen göl kenarında çadır kampı kurarlar. Çadır kampında Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in evlatlık olma meselesini konuşurlarken bir anda Halil ve Ercan’ı fark ederler. Acaba duydular mı diye tedirgin olup yoklama çekerler. Özellikle Ercan duymamalıdır çünkü duyarsa Meryem’in elindeki servetin gideceğini düşünüp Meryem’i terk edebilir diye düşünürler.

Canberk ve Sinan, Veli’den vetoyu yiyince Nehir’e yaklaşmaları oldukça sıkıntılı bir hal alır. Bunun için çok ince çalışmalar yapmalıdırlar. Fakat Nehir’i gözlerlerken Nehir’in bambaşka planlar içinde olduğunu öğrenirler.

Şakir ise futbol takımının borcundan sebep eve gelen ihtar kâğıdını Dudu’ya göstermeden almanın peşindedir. Yalnız kâğıdın nerede olduğunu bilemez ve bulmaya çalışırken hiç beklenmedik bir yerde çıkacaktır.

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğu sırrını saklayabilecekler mi? Nehir, Canberk ve Sinan’a nasıl bir plan hazırlıyor. Şakir borcundan dolayı eve gelen ihtar kâğıdını Dudu görmeden bulabilecek mi?

KALK GİDELİM SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

KALK GİDELİM OYUNCULARI

UFUK ÖZKAN

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Seeheim-Jugenheim, Almanya), Türk tiyatro dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Tekkeköy, Samsun'ludur. Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı Köyündendir. Samsun Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden de 2001 yılında mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM’de “Ölümsüz Aşk” dizisinde başrol de yer aldı.Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuğunu sahnelemiştir. Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.

ERKAN SEVER

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olan sanatçı, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda 1994 - 1996 yılları arasında çalıştıktan sonra,1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Sanat çalışmalarını tiyatro ile sınırlandırmayan Sever, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Oyunculuğun dışında yönetmen yardımcılığı yapan Erkan Sever, halen Şehir Tiyatroları'nda çalışmakta, dizi filmlerde rol almaktadır.

AYÇA VARLIER

Yedi yaşına kadar Ankara'da yaşadı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Onaltı yaşında ABD'ye gitti. Liseyi ABD'de bitirdikten sonra müzikal tiyatro sınavlarına girdi ve The Hartt School of Music'i kazandı. Okulu bitirdikten sonra bir sene master sınavlarına çalıştı. Oyunculuk üzerine yüksek lisans yapmak istediği için yaz tatillerinde oyunculuk kurslarına katıldı ve dilini geliştirdi. Bu çalışmalarının sonucunda Harvard Üniversitesi?nin Moscow Art Theatre School ile birlikte açtığı yüksek lisans programına dâhil oldu. 2 sene Boston'da, 5 ay da Moskova'da eğitim gördü.

KEREM KUPACI

Dokuz Eylül Ünv. Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol aldı. Bunun yanında Kahpe Bizans (Borazancı) ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yaptı. 2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır.