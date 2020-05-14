Kalk Gidelim Eve'nin yeni bölümünde Nurcan'ın sürprizi

Günlerdir İstanbul’da bir başına kalan Seyfettin’in çamaşır yıkaması gerekmektedir ve bu Seyfettin’ in “ev kadınlığı” ile imtihanına dönüşür. Seyfettin’in bu dertten kurtulmak için 700 km uzaktaki Sevda’ya ihtiyacı vardır. Nurcan’ın kendini izole etmesi üzerinden epey zaman geçmiştir. Mustafa Ali’ye göre o gün son gündür ama Nurcan kendini kapattığı odadan çıkmak istemez. Mustafa Ali’ye çok büyük bir sürprizi vardır.