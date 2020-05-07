Kalk Gidelim Eve'nin üçüncü bölümünde davetsiz misafir heyecanı

İçinde bulunduğumuz sürece uygun olarak; çekimleri devam eden “Kalk Gidelim Eve” yine en komik halleriyle izleyicileri güldürmeye devam edecek. “Kalk Gidelim Eve”nin üçüncü bölümünde; Seyfettin’e gelen davetsiz misafir Sevda’yı kıskançlık bunalımına sokar. Bu güvensizlik üzerine Seyfettin de Sevda’ya darılınca ikilinin arasındaki atışma tatlı bir komediye dönüşür. Bu atışmaların sonunda ilişkileri hiç beklenmedik bir olayla eskisinden de alevli bir hal alır. Evde kalmak Mustafa Ali’ yi ruhsal olarak etkilemiştir. En önemli sebebi ise Nurcan’dır. Nurcan’ın faaliyetleri zaman zaman Mustafa Ali’yi çığırından çıkartmakta çoğu zaman da hasret rüzgarları estirmektedir. Ayrı odada yaşamak durumunda olmalarına rağmen Nurcan Mustafa Ali’ye güzel bir oyun oynamaya karar verir. Üstelik bu tatlı oyuna çok uzaklarda, Hacı Baba bile dahil olacaktır. Mustafa Ali, bir yandan Nurcan ile uğraşırken bir yandan da Samim ile uğraşır. Çünkü Samim, Mustafa Ali’nin zor geçirdiği pandemi günlerinde amcasını alaya almaktadır.