Kalk Gidelim Eve'de bu hafta: Nurcan karantinaya alınır

Pandemi Günleri Yeşilyurt Köyünü de etkilemiştir. Seyfettin, İstanbul’da olan Hacı Hüseyin’i alıp köye dönmek için İstanbul’ a gelmiş ancak eski arabası arızalanınca ve seyahat kısıtlamaları gelince ramazan günü İstanbul’da kalmıştır… Seyfettin’ in kalacak yer problemini çözmek, İstanbul kurdu olan Mustafa Ali’ye düşer ama Mustafa Ali’nin köydeki karantina macerası Seyfettin’le yeteri kadar ilgilenmesine engel olur ve Seyfettin bu sebeple İstanbul’da bambaşka bir maceraya sürüklenir. Nurcan kendisini müştemilatın bir odasına kapatıp karantinaya alır. Tek başına kalan Mustafa Ali çaresizdir. Üstelik pimpiriği yüzünden olur olmadık işlere kalkışır ve başına iş açar.