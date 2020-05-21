Kalk Gidelim Eve'de bu hafta neler olacak? Kurnazca hazırlanan plan devreye giriyor

İçinde bulunduğumuz sürece uygun olarak; çekimleri devam eden “Kalk Gidelim Eve” yine en komik halleriyle izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Bu hafta; Ercan’la yaptığı iş birliğinin İnsaf tarafından anlaşıldığını öğrenen Nurcan, kurnaz bir planı daha devreye sokar. İnsaf tehdidinden kurtulmuştur ama hiç ummadığı bir anda Ercan’la yaptığı gizli ittifak hiç olmayacak biri tarafından öğrenilir. Üstelik şimdi, Ercan’ın Muğla’da değil İstanbul’da yaşadığı başka birisi tarafından daha biliniyordur ve Meryem bunu öğrenirse Ercan için zor günler başlayacaktır. Sevda, Seyfettin’le arasına giren kara kediyi çözmek için Hacı Baba’ya müracaat eder ve bundan sonuç alır. Seyfettin Sevda’nın gönlünü alabilmek için hem Samim’le hem Sadık’la işbirliği yapar. Samim babasının işini halletmek için Yıldız ile birlikte çalışmak zorundadır. Kendini bir bahaneyle tekrar karantinaya alıp Mustafa Ali’den kurtaran Nurcan ummadığı bir tepki ile karşılaşır. Mustafa Ali eskisi gibi değildir.

