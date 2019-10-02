Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın yeni sezon ilk bölüm izleme linki

Kadın yeni sezonda neler oldu? Ekranların sevilen dizisi Kadın yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Özge Pirinççi ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı dizi 1 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni sezon 1. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yeni sezonda kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar. Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

KADIN YENİ SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.