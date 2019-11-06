Kadın yeni bölüm fragmanı yayında! Kadın 70. son bölüm izleme linki sizlerle

Kadın yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Kadın dizisi izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan dizinin senaryosu Hande Altaylı’ya aitken yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Son bölümünde Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Peki, Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

KADIN 70. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor?

Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.

Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.