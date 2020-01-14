Kadın 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 78. son bölüm izleme linki haberimizde!

Kadın 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Kadın dizisi yılbaşı nedeniyle verdiği aranın ardından 14 Ocak Salı günü yayınlanan 78. bölümüyle ekranlara geri döndü. Sevilen dizinin finaline 4 bölüm kala işler çığırından çıkıyor. Apartmanda duyulan silah sesleri sonrası Arif, Şirin’in konuşmalarına tanık oluyor. Şirin ise eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü anlatıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

KADIN 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN 78. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif’in bu olay sırasında Şirin’in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bu olay aynı zamanda da Bahar’ın Arif’i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif’e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.

Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin’in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.