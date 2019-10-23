Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölüm izleme linki

Fox Tv’nin sevilen dizisi Kadın yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyen vatandaşlar “Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” aramasını yapmaya başladı. Özellikle son bölümleri ile duygusal anlar yaşanan dizide Sarp’ın sağlık durumu ve hayatı dizi izleyenleri merak içinde bıraktı. Annesini henüz yeni kaybeden Bahar eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını düşünüyor. Haberimiz içerisinden Kadın 68. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

KADIN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN 68. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.