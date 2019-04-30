Kadın 61. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadın 60. son bölümde neler oldu?

Kadın’ın 61. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kadın’ın yeni bölümünde Arif ve Bahar’ın arası daha da açılıyor. Kadın’ın son bölümünde Hatice Şirin’e “Birkaç güne kadar ablanlar gidiyor.” diyor. Duruma şaşıran Şirin “Ablanlar derken?” diye soruyor. Hatice ise “Ablan ve çocuklar.” diye cevaplıyor. Şirin ise esas merakını dışarı vuruyor ve “Sarp?” diyor. Hatice durumu Enver’e anlatır. Enver duruma şaşırırken Hatice ise “Eğer böyle bir şey olursa bu aile darmadağın olur Enver. Bir daha da kimse toparlayamaz” diyor. Arif ile karşılaşan Bahar, Arif’le arasında olan duruma çok üzülür.

KADIN 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’nin sevilen dizisi Kadın’ın 61. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 60. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.

Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?

KADIN DİZİSİNİN KONUSU



Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasa da iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikâyesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesini de kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli)

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

Özge Özpirinçci Kimdir?

1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler

Kadın / Bahar / 2017

Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

Al Yazmalım / Asiye / 2011

Deli Saraylı / Dilruba / 2010

Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

Kavak Yelleri / Ada / 2007

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler

Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017

Karışık Kaset / İrem / 2014

Kayıp ( Kısa Film) / 2013

Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011

Veda / Fikriye Hanım / 2010

Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

Caner Cindoruk Kimdir?

17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım’ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

Caner Cindoruk'un Oynadığı Diziler

Kadın / Sarp / 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem / S. Mustafa Paşa /2016-2017

İstanbul Sokakları / 2016

Aramızda Kalsın / Civan / 2013

Firar / Nadir / 2011

Hanımın Çiftliği / 2009-2010

Geç Gelen Bahar / Ali / 2008

Yaprak Dökümü / Nazmi / 2008

Kara Güneş / Alişir / 2007

Caner Cindoruk'un Oynadığı Filmler

Ekşi Elmalar / 2016

Kor / 2016

Dar Elbise / 2015

Çalsın Sazlar / 2014

Yabancı / 2012

Gergedan Mevsimi / 2012

Elveda Katya / 2012

Kelebek / 2008

Beynelmilel / 2006