Kadın 60.yeni bölüm fragmanı! Son 59.bölümde neler oldu?

Kadın’ın 60. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kadın’ın yeni bölümünde Arif’in dönmesi ile işler iyice karışıyor. Kadın’ın son bölümünde Bahar Arif’e “Ben seni kıracak bir şey mi yaptım?” diye soruyor. Bahar’a oldukça tepkili olan Arif barışmak istemezken “Yok, neden tepkili olayım ki? Haddime mi düşmüş? Hem zaten kimim ki ben?” diyerek tepkisini koyuyor. Bahar Arif’in tavrına anlam veremezken “Neden böyle konuşuyorsun Arif?” diye soruyor. Artık dayanamayan Arif Bahar’a “Gerçekten ya. Bana açı açık söylesene. Ben senin neyinim? Ha? Öylesine biri miyim? Sevdiğin miyim? Neyinim ben senin. Kızım ben seni seviyorum. Bildiğin aşığım ben sana.” diyor.

KADIN 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’nin sevilen dizisi Kadın’ın 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 59. BÖLÜM ÖZETİ

Emre'nin Şirin'in umurunda olmadığını öğrenen İdil, elindeki tek kozu da kaybettiğini düşünmektedir. Şirin'den ihtiyacı olan parayı almak için başka yollara başvurur. Şirin ise Ceyda'nın oğlunun Emre'den olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Ceyda'nın yanında alır. Şirin'in bunu nereden öğrendiğini anlayamayan ve darmadağın olan Ceyda'nın bu durum karşısında suçlayacağı tek bir isim vardır: Bahar.

Ceyda'dan Bahar ve Sarp'ın aynı evde yaşadığını öğrenen Arif, sinirlerine hakim olamaz. Bu kez Bahar'ı asla affetmemekte de kararlıdır. Her şeyi Bahar ile açık açık konuştuğu zaman ise Bahar'dan şok bir cevap alacaktır. Artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir?

FOX VE KADIN DİZİSİNDEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: KÖKLERİNDE İYİLİK VAR!

FOX, “Kadın” dizisinin konusundan ilham alarak, Kızılay’ın desteğiyle yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Türkiye’deki kan ve kök hücre bağışının artırılması hedefleniyor.

“Kadın” oyuncularından Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Şerif Erol, Feyyaz Duman, Kübra Süzgün, Gökçe Eyüboğlu, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Ece Özdikici, Caner Çandarlı, Yaşar Üzer ile Kuzey Yücehan, FOX ve Kızılay ekipleri geçtiğimiz gün Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağış Noktası’nda toplanıp kan ve kök hücre bağışında bulunarak, binlerce zor durumdaki hastaya umut oldular.

“Kadın” dizisinin sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci “Bahar karakterinin geçirdiği hastalık ve ilik nakli süreci sayesinde benim de bu konudaki farkındalığım arttı ve bunu insanlarla paylaşmak istedim. Bu kampanyanın farkındalık yaratıp, insanların kök hücre bağışının düşündüklerinden çok daha basit ama bir o kadar etkili olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum.” diyerek tüm insanlara kan ve kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Dizide “Enver” karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Şerif Erol, “Yüzünü bilmediğiniz, tanımadığınız birine hayat umudu olabilmek çok önemli.” şeklinde duygularını ifade ederken, güzel oyuncu Ece Özdikici kan ve kök hücre hastalarının bizlere ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ekip olarak Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağışı Noktası’nda toplandıklarını dile getirdi.

Başarılı oyuncu Feyyaz Duman, “Ben birçok insan gibi kök hücre bağışı konusuna çok hakim değildim ancak nasıl donör olunduğunu öğrendiğimde, gerçekten çok değerli olduğunu hissettim. İnsanları bu konu hakkında bilgi edinmeye, bilinçlenmeye ve kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyorum.” dedi.

FOX Pazarlama ve İletişim Direktörü Burcu Eryılmaz ise Türkiye’deki kök hücre bağışçı sayısının çok düşük olması nedeniyle herkesi kök hücre bağışçısı olmaya ve hayat kurtarmaya davet ederken, Çapa Kan Bağış Merkezi Müdür Vekili Dr. Oğuz Kemal Erdim, kanala ve dizi ekibine en içten teşekkürlerini sundu.

FOX ve Kadın’ın sosyal sorumluluk kampanyasına sosyal medya hesaplarından #köklerindeiyilikvar etiketiyle yapılan paylaşımlarla destek olunabiliyor.

Haydi, sen de bir iyilik yap ve onlara umut ol!

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikâyesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikâyeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri