Kader Ajanları konusu nedir? Kader Ajanları filmi oyuncuları kimler?

Kader Ajanları 6 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly, Anthony Mackie gibi isimler yer alıyor. ABD senatosuna girecek olan hırslı politikacı David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel ve güzel dansçı Elise Sellas’la tanıştığında hayatının kökten değişeceğinin farkında değildir. Ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, geçmişten geliyormuş izlenimi veren şapkalı gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar. İşte Kader Ajanları filmi konusu ve oyuncuları

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU

ABD senatosuna girecek olan hırslı politikacı David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel ve güzel dansçı Elise Sellas’la tanıştığında hayatının kökten değişeceğinin farkında değildir. Ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, geçmişten geliyormuş izlenimi veren şapkalı gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar.

Sahip oldukları gizemli güçle David ve Elisa'nın bir araya gelmesine engel olmak için ellerinden geleni yapan bu adamların ısrarlı baskılarına rağmen vazgeçmeyen ve sevdiği kadınla birlikte olmak için 'kader'ini karşına alan David, kendisi için çizilmiş yoldan saparak her şeyi tehlikeli atacağı bir yola girer.

KADER AJANLARI OYUNCULARI

Matt Damon

Emily Blunt

Michael Kelly

Anthony Mackie

Terence Stamp

John Slattery

Lisa Thoreson

Florence Kastriner