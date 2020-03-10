Kaçış Planı 2 filminin konusu nedir? Kaçış Planı 2 filminin konusu oyuncu kadrosunda kimler var?

Kaçış Planı 2 filmi konusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star TV’de yayınlanacak olan film gerilim ve bol aksiyonlu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kaçış Planı 2 filmi filminin oyuncu kadrosunda Hollywood’un ünlü aktörü Sylvester Stallone yer alıyor. Kaçış Planı 2 filmi hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU NEDİR?

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Dave Bautista: Trent DeRosa

Xiaoming Huang: Shu Ren

Jesse Metcalfe: Luke Walken

Curtis '50 Cent' Jackson : Hush

Wes Chatham :Jaspar Kimbral