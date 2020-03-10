Kaçış Planı 2 filminin konusu nedir? Kaçış Planı 2 filminin konusu oyuncu kadrosunda kimler var?
Kaçıp Planı 2 sinemaseverler tarafından tam not almıştı. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kaçış Planı 2 planın konusu izleyiciler tarafından merak edildi. Sylvester Stallone'nun başrolde olduğu film, macera severler için heyecan dolu anlar yaşatacak.
Kaçış Planı 2 filmi konusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star TV’de yayınlanacak olan film gerilim ve bol aksiyonlu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kaçış Planı 2 filmi filminin oyuncu kadrosunda Hollywood’un ünlü aktörü Sylvester Stallone yer alıyor. Kaçış Planı 2 filmi hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU NEDİR?
Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...
KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?
Sylvester Stallone: Ray Breslin
Dave Bautista: Trent DeRosa
Xiaoming Huang: Shu Ren
Jesse Metcalfe: Luke Walken
Curtis '50 Cent' Jackson : Hush
Wes Chatham :Jaspar Kimbral