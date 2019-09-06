Kaçış Planı 2 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları kimler?

Kaçış Planı 2 filmi 6 Eylül Cuma akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin yönetmenliğini Steven C. Miller üstleniyor. Kaçış Planı 2, aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone, Dave Bautista gibi isimler yer alıyor. Daha önce Mezar olarak bilinen yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmayı başarmış Ray Breslin, bu kez çok daha zor bir görevle karşı karşıya kalmıştır. En güvendiği adamlarından Shu, Hades adlı yeni ve çok daha teknolojik bir bir labirentte hapsedilmiştir. Ölümüne dövüşlerin yaşandığı, sürekli form değiştiren bu hapishaneden arkadaşını çıkarabilmek için Breslin, eski dostu Trent Derosa'dan da yardım ister. İşte Kaçış Planı 2 filmi konusu ve oyuncuları

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİ KONUSU

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

2013 yapımı "Kaçış Planı"nın 5 yıl aradan sonra gelen devam halkasının başrolünü bir kez daha aksiyon yıldızı Sylvester Stallone üstleniyor. Başrolde Stallone'a "Galaksinin Koruyucuları" serisinin Drax'ı olarak parlayan Dave Bautista, Silent Night ve Ocean's 8 filmlerinde yer alan Jaime King ve ünlü hip-hop sanatçısı Curtis Jackson’ın eşlik ettiği aksiyon filminde Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe, Wes Chatham, Lydia Hull, Titus Welliver de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu defa Mikael Håfström yerine, Silent Night, Marauders, First Kill filmlerinden hatırladığımız Steven C. Miller oturuyor.

KAÇIŞ PLANI OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Dave Bautista

Xiaoming Huang

Jesse Metcalfe

Curtis '50 Cent' Jackson

Wes Chatham

Chen Tang (III)

Tyler Jon Olson