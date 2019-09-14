Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncu kadrosunda kimler var?

14 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Jurassic World filmi yoğun ilgi görüyor. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, Ty Simpkins gibi isimler yer alıyor. Aksiyon ve bilimkurgu filmi sevenlere hitap eden Jurassic World yönetmenliğini Colin Trevorrow üstleniyor. Nublar Adası'ndaki Jurassic World tema parkının kapatılmasının ardından 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar, bu adada serbestçe hayatlarını sürdürmektedir. Ancak adadaki volkanın yeniden aktifleşmesi, dinozorların oradan çıkarılmasını zorunlu kılar. İşte Jurassic World filmi konusu ve oyuncuları

JURASSIC WORLD FİLMİ KONUSU

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.

Sinema tarihinin en önemli serilerinden biri olan Jurassic Park'ın son filminin yönetmeni Safety Not Guaranteed filmiyle tanıdığımız Colin Trevorrow. Filmin senaryo aşamasında ise dört farklı yazarla birlikte çalışılıyor. Bu isimlerden biri, ilk Jurassic Park filminde olduğu gibi sonrakilerde de imzası bulunan Michael Crichton.

JURASSIC WORLD OYUNCULARI

Chris Pratt Rolü : Owen Grady

Bryce Dallas Howard Rolü : Claire Dearing

Nick Robinson Rolü : Zach Mitchell

Ty Simpkins Rolü : Gray Mitchell

B.D. Wong Rolü : Henry Wu

Judy Greer Rolü : Karen Mitchell

Irrfan Khan Rolü : Simon Masrani

Vincent D'Onofrio Rolü : Vic Hoskins