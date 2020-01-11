Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

11 Ocak Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Jurassic World filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Başrollerini Chriss Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın paylaştığı film izleyicilere soluksuz aksiyon yaşatıyor. John Hammond'ın Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 sene geçer. Parkta yenilikler yapılır ve yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır. İşte Jurassic World filmi konusu ve oyuncuları…

JURASSİC WORLD KONUSU NE?

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.

JURASSİC WORLD OYUNCULARI

Chris Pratt Rolü : Owen Grady

Bryce Dallas Howard Rolü : Claire Dearing

Nick Robinson Rolü : Zach Mitchell

Ty Simpkins Rolü : Gray Mitchell

B.D. Wong Rolü : Henry Wu

Judy Greer Rolü : Karen Mitchell

Irrfan Khan Rolü : Simon Masrani

Vincent D'Onofrio Rolü : Vic Hoskins