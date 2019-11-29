Jungle filmi konusu nedir? Jungle filmi oyuncuları kimler, başrolünde kim var?

Başrollerini Daniel Radcliffe, Alex Russell ve Thomas Kretschmann’ın paylaştığı Jungle filmi 29 Kasım Cuma günü Show Tv’de yayınlanıyor. Yönetmenliğini Greg McLean’in paylaştığı film izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Amazonun derinliklerinde geçen film 3 arkadaşın maceralarını ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. İşte Jungle filmi konusu ve oyuncuları

JUNGLE FİLMİ KONUSU NE?

Jungle filminde, 3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon'un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.

JUNGLE OYUNCULARI

Jungle filmi oyuncu kadrosunda, Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Lily Sullivan, Jacek Koman ve Luis Jose Lopez yer alıyor.